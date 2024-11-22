Köpek Satışı İlgili Dolandırıcılığa Tutuklama: Bir Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonu

İnternetten köpek satışı ilanları vererek Bayburt dahil olmak üzere 19 ilde 36 kişiyi dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyet güçleri, ihbar sonrası harekete geçerek şüphelileri İ.A. ve Ç.T. İstanbul ve İzmir'deki adreslerinde yakaladı.

Tutuklanan Şüpheli İ.A.

Şüpheliler, Bayburt'a getirildikten sonra emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada, benzer suçlardan toplamda 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen İ.A., hakimlikçe tutuklandı. Ç.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık

İ.A.'nın, yabancı uyruklu bir kişinin adına kayıtlı GSM hattı aracılığıyla sosyal medya hesaplarında köpek satışı ilanları verdiği ve paranın banka hesaplarına aktarılmasının ardından alıcılarla irtibatı kestiği öne sürülüyor. Diğer şüpheli Ç.T.'nin ise alıcılar için IBAN bilgisi ayarlama konusunda çeşitli yöntemler denediği iddia edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İnternetten köpek satışı ilanı vererek Bayburt'un da aralarında bulunduğu 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.