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Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu, askeri törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 22:49
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu, Uğurlandı

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde yaşayan 99 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu, hayata veda etti. Emiroğlu, bir süredir Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Emiroğlu'nun cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morgundan alınarak askeri törenle Alacahöyük Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından, Emiroğlu'nun naaşı Alacahöyük köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Emiroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde 99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin...

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde 99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde 99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin...

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde 99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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