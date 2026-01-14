Körfez'de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde Güvenlik Bilgilendirmesi

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Emniyeti, 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyelerine hırsızlık, dolandırıcılık, siber güvenlik ve şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:11
Körfez'de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde Güvenlik Bilgilendirmesi

Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde güvenlik eğitimi

Körfez Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü kapsamındaki eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Düzenlenen programda, ileri yaş bireylerin güvenliğini artırmaya yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Programı düzenleyen birimler ve konuşmacılar

Eğitim, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programa katılan Polis Memurları Ercan Işık, Mustafa Gülhan ve Pınar Aşık Şahin, katılımcılara pratik ve bilgilendirici sunumlar yaptı.

Hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı alınacak önlemler

Programda son yıllarda artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı savunma yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle ileri yaş grubunun sıklıkla hedef alındığı telefon ve internet dolandırıcılığı örnek vakalar üzerinden anlatıldı. Katılımcılara, bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiği ve kişisel bilgilerin korunmasının önemi vurgulandı; şüpheli durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçmenin hayati rol oynadığı ifade edildi.

İnternet ve siber güvenlik

Bilgilendirme programında güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konuları da kapsamlı biçimde işlendi. Sosyal medya ve çevrim içi alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı; dijital ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler uygulamalı örneklerle gösterildi.

Kadına yönelik şiddet ve genel güvenlik bilinci

Programın önemli başlıklarından biri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bilgilendirmeler oldu. Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ve şiddetin her türüne karşı duyarlı olunması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca şiddet durumlarında başvurulabilecek destek mekanizmaları ve ilgili kurumlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Genel güvenlik kapsamında ev ve çevre güvenliği, günlük yaşamda karşılaşılabilecek riskler, acil durumlarda izlenmesi gereken yollar ve güvenlik güçleriyle doğru iletişim kurmanın önemi de ele alındı. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona erdi.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN 60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMA DAHA AKTİF KATILIMINI...

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN 60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMA DAHA AKTİF KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN 60+ AKTİF YAŞLANMA KULÜBÜ'NDE EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ SÜRÜYOR.

KÖRFEZ BELEDİYESİ TARAFINDAN 60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMA DAHA AKTİF KATILIMINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergi ve SGK Borcunda 'Hesaptaki Tüm Paraya Bloke' Uygulamasına Tepki
2
Osmangazi'de Tuzlama Seferberliği: Karla Mücadele Sürüyor
3
Kayseri Büyükşehir’den Organik Üretim Eğitimi: Doğal Üretim Bahçesi Kullanıcılarına Destek
4
Martı TAG’tan 48 Bin Dilekçe: İzmir’de Paylaşımlı Yolculuk İçin UKOME’ye Başvuru
5
İran'dan BM'ye Mektup: Trump'ı Suçladı, ABD ve İsrail Protestolardaki Ölümlerle Suçlanıyor
6
TVHB Başkanı Eroğlu: Matmazel’in Kaybı Kalıcı Önlemlere Dönüşmeli
7
Bursa İtfaiyesi'nden Koç Üniversitesi Personeline 5 Günlük Temel İtfaiyecilik Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları