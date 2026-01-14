Körfez'de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü'nde Güvenlik Bilgilendirmesi

Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde güvenlik eğitimi

Körfez Belediyesi tarafından 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü kapsamındaki eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Düzenlenen programda, ileri yaş bireylerin güvenliğini artırmaya yönelik önemli başlıklar ele alındı.

Programı düzenleyen birimler ve konuşmacılar

Eğitim, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programa katılan Polis Memurları Ercan Işık, Mustafa Gülhan ve Pınar Aşık Şahin, katılımcılara pratik ve bilgilendirici sunumlar yaptı.

Hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı alınacak önlemler

Programda son yıllarda artış gösteren hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı savunma yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Özellikle ileri yaş grubunun sıklıkla hedef alındığı telefon ve internet dolandırıcılığı örnek vakalar üzerinden anlatıldı. Katılımcılara, bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiği ve kişisel bilgilerin korunmasının önemi vurgulandı; şüpheli durumlarda ilgili birimlerle iletişime geçmenin hayati rol oynadığı ifade edildi.

İnternet ve siber güvenlik

Bilgilendirme programında güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konuları da kapsamlı biçimde işlendi. Sosyal medya ve çevrim içi alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı; dijital ortamda karşılaşılabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler uygulamalı örneklerle gösterildi.

Kadına yönelik şiddet ve genel güvenlik bilinci

Programın önemli başlıklarından biri, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bilgilendirmeler oldu. Toplumsal farkındalığın artırılmasının önemi ve şiddetin her türüne karşı duyarlı olunması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca şiddet durumlarında başvurulabilecek destek mekanizmaları ve ilgili kurumlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Genel güvenlik kapsamında ev ve çevre güvenliği, günlük yaşamda karşılaşılabilecek riskler, acil durumlarda izlenmesi gereken yollar ve güvenlik güçleriyle doğru iletişim kurmanın önemi de ele alındı. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona erdi.

