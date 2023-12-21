Körfez ülkelerinden İsrail'e ültimatom

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı Körfez ülkelerinden tepki geldi. İsrail merkezli N12 televizyon kanalı, Körfez ülkelerinin, saldırıların Ocak ayından sonra da sürmesi durumunda, Gazze'ye sağladıkları insani yardımı kesmekle tehdit ettiklerini duyurdu. Bu tehdit, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı insani krizi daha da derinleştirebilir.

Körfez ülkelerinden İsrail'e ültimatom
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İsrail ile Hamas arasındaki savaşın devam etmesi, Körfez ülkelerinin Gazze'ye yaptıkları insani yardımı tehdit ediyor. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri, İsrail'e, savaşın Ocak ayına kadar bitmemesi halinde, Gazze'ye verdikleri yardımı keseceklerini bildiren bir ültimatom gönderdi. 

N12 televizyon kanalının Arap kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Körfez ülkeleri, "Eğer İsrail, Gazze Şeridi'nden çekilmeyi reddederse, bu sorunlarla başa çıkmak İsrail ve ABD'nin görevi olacak" dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Gazze'de İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) uzun süre kalabileceğini ima ediyor. Ancak Netanyahu'nun bu planı, İsrail'in en büyük müttefiki olan ABD tarafından da onaylanmıyor.

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