Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor

Körfezray Metro Projesi'nde Hızlı İlerleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında tünel açma makinelerinden ikisi Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'na ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Taha Büyükakın'ın İncelemeleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Genel Sekreter Hayri Baraçlı, makinelerin montaj çalışmalarını yerinde görmek için şantiyeyi ziyaret etti. Yerin 28 metre altındaki tünelin başlangıç noktasına inen Büyükakın, yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Büyükakın, makinelerin montajının tamamlandığını belirterek, "Kısa süre içinde İzmit Doğu İstasyonu'na doğru iki makine tünel açmaya başlayacak" dedi. Ayrıca, Derince yönünde başlayacak olan yeni çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Projenin Hedefleri ve Stratejik Önemi

Büyükakın, projenin 1. etabı olan Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile otogar arasındaki yaklaşık 14 kilometrelik hat üzerinde hızlı bir şekilde çalışmalara devam edildiğini kaydetti. Hedefin 2028 yılına kadar bu etabı tamamlamak olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Bu proje şehrimiz için tarihi bir adım. Gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Göç sayısının yılda 40 bin ila 50 bin arasında değiştiğine dikkat çeken Büyükakın, "Kocaeli her 2 yılda bir, Türkiye'nin en küçük illeri kadar büyüyor. Bu tempoya ayak uydurmak oldukça zor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin ulaşım sorunlarına da değinen Büyükakın, "Raylı sistemin toplu ulaşımda daha fazla yer alması gerekiyor. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın inşaatı hızlı bir şekilde sürüyor. Bu hat ikinci en önemli hat konumunda" dedi.

Güney Raylı Sistem Hattı Çalışmaları Başladı

Büyükakın, Başiskele ve Gölcük ilçelerini kapsayacak olan güney raylı sistem hattının projelendirme ihalesinin yapıldığını duyurdu. Kamoyundaki bazı yanlış anlamalara da vurgu yapan Büyükakın, "Bu hat tramvay değil, hafif metro çalışmasıdır. Bu tür projelerin, şehrimizin geleceği açısından kritik olduğunu düşünüyoruz" diyerek projeye olan inancını dile getirdi.

Son olarak, toplu taşımada yolcu payının %30'a çıkarılması hedefiyle raylı sistemin payının artırılması gerektiğini vurguladı; "Raylı sistemlerin katkısıyla, şehir trafiğinde rahatlama sağlanması mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.