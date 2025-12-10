DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,62 -0,11%
ALTIN
5.750,72 0,23%
BITCOIN
3.922.054,44 1,05%

Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Korkuteli Çomaklı Mahallesi'nde Mustafa Karışık'a ait evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:07
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya Büyükşehir itfaiyesi yangını söndürdü, soruşturma başlatıldı

Korkuteli'ne bağlı Çomaklı Mahallesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çomak Mahallesi Hacıbekar mevkiinde, Mustafa Karışık'a ait evde, belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Vatandaşların durumu fark ederek itfaiye ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Yangında evde büyük hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

KORKUTELİ'NE BAĞLI ÇOMAKLI MAHALLESİ'NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KORKUTELİ'NE BAĞLI ÇOMAKLI MAHALLESİ'NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

KORKUTELİ'NE BAĞLI ÇOMAKLI MAHALLESİ'NDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi