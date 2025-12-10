Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya Büyükşehir itfaiyesi yangını söndürdü, soruşturma başlatıldı

Korkuteli'ne bağlı Çomaklı Mahallesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çomak Mahallesi Hacıbekar mevkiinde, Mustafa Karışık'a ait evde, belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Vatandaşların durumu fark ederek itfaiye ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

Yangında evde büyük hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

