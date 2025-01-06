KOSGEB, KOBİ'lere 22 Milyar Lira Hedefli Yeni Destek Programları Başlattı

KOSGEB'den KOBİ'lere İki Yeni Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in devreye aldığı Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Kapasite Geliştirme Destek Programı ile bu yıl toplamda 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

KOSGEB'in Destekleri ve Yeni Programlar

Bakan Kacır, KOSGEB'de düzenlenen Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı kapsamında, Türkiye’de 105 teknoparkta yer alan 11 binden fazla teknoloji girişiminin inovatif çalışmalar yaptığını ifade etti. Ayrıca, 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi bünyesinde ciddi katkılar sağlandığını vurguladı.

AR-GE ekosisteminin oluşturulmasıyla birlikte AR-GE harcamalarının 1.2 milyar dolardan 16.1 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, AR-GE personel sayısının 29 binden 291 bine çıktığını da söyledi. KOBİ'lerin Türk ekonomisindeki rolünün hayati olduğunu belirten Kacır, bu işletmelerin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu dile getirdi.

Geçen Yıl Sağlanan Destekler

Ekonomik desteklerin önemine dikkat çeken Bakan Kacır, geçen yıl KOSGEB'in 57 bin işletmeye sağladığı destek tutarının 13.2 milyar lira olduğunu açıkladı. Destek programlarının daha etkili hale gelmesi için 40 programın 4 ana başlık altında yeniden yapılandırıldığını kaydetti.

KOBİ'lerin İnnovasyonunu Destekleme Çabası

Kacır, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 866 KOBİ'ye 2.1 milyar lira destek sağladıklarını ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile işbirliği içinde 300 milyon avro tutarında finansman desteği sunulacağını belirtti. 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ'lerin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesinin teşvik edileceği ifade edildi.

Finansman Desteği ve İşbirlikleri

Bakan Kacır, bu desteklerin Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile işbirliği içinde yürütüleceğini açıkladı. ayrıca, Kapasite Geliştirme Destek Programı ile KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarının destekleneceğini duyurdu.

İstihdamı Koruma Programı Duyurusu

Kacır, özellikle konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinden 1.2 milyondan fazla çalışana istihdam sağlayan KOBİ'lere yönelik İstihdamı Koruma Programı başlatılacağını müjdeledi. Bu çerçevede KOBİ'lere çalışan başına aylık 2500 liraya kadar destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (ortada), KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"na katıldı.