Köşk’ün 40 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor

Meclis kararıyla Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu ve Soğukkuyu'da çalışmalar başlıyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçenin en büyük sorunu haline gelen 40 yıllık içme suyu şebekesinin yenileneceğini müjdeleyerek, destekleri için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında alınan meclis kararı doğrultusunda, nüfus yoğunluğundan dolayı sürekli sorun çıkaran isale hattı yenileme çalışmaları Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu ve Soğukkuyu mahallelerinde başlayacak. Projenin tamamlanmasının ilçedeki altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağı ve yol ile çevre düzenleme çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

Başkan Güler'in açıklaması

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler şu ifadeleri kullandı:

Köşk’ümüzün uzun yıllardır gündeminde olan içme suyu altyapı sorununu çözüyoruz. İlçemizin zaman içerisinde en büyük sorunu haline gelen eski içme suyu isale hatlarının yenilenmesi için yaptığımız girişimler neticesinde Aydın Büyükşehir Belediyemizin 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan meclis kararı doğrultusunda, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu ve Soğukkuyu mahallelerimizde isale hattı yenileme çalışmaları başlıyor. Tamamlandığında ilçemizdeki altyapı sorunlarını ortadan kaldırarak yol ve çevre düzenleme çalışmalarına önemli ölçüde katkı sağlayacak bu büyük projenin ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisimizde alınan kararın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum

