Kosova, Bağımsızlığının 17. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Kosova, bağımsızlığının 17. yıl dönümünde başkent Priştine'de anlamlı bir tören düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:55
Kosova, Bağımsızlığının 17. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Kosova, Bağımsızlığının 17. Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri, başkent Priştine'de düzenlenen gösterişli bir törenle gerçekleştirildi. Kosova bayrakları ile donatılan George Bush Meydanı’ndaki kutlamalara, ülkedeki liderler, askeri ve diplomatik temsilciler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Vjosa Osmani: "Kosova, Sonsuz Vatanımızdır"

Törende bir konuşma yapan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ve polisinin, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu vurguladı. Osmani, "Kosova’nın onur ve özgürlük için verilen eşsiz fedakarlığın simgesidir," diyerek, "Bu gerçeği sorgulamaya cesaret edenler, bugün Kosova halkının sesini duysun. Kosova, bizim sonsuz vatanımızdır ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kosova Devletinin kuruluşuna destek veren dost ve müttefik ülkelere teşekkürlerini iletti.

Albin Kurti, Tarihsel Direnişe Vurgu Yaptı

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise yaptığı konuşmada, Kosova’nın bağımsızlığa ulaşma yolunda verdiği uzun direnişin, savaşın ve halkın kararlılığının tarihine dikkat çekti. Kutlama programının ardından, Kosova Güvenlik Gücü ve polisinin gerçekleştirdiği askeri geçit töreninde birliklerin kullandığı ekipmanlar sergilendi.

Yenidoğan Anıtı, Yeni Renklerle Yenilendi

Bu anlamlı kutlamalar sırasında, Kosova'nın bağımsızlık sembolü olan Yenidoğan anıtı da, "yapay zeka" temasını yansıtan yeni renk ve motiflerle boyandı. Bu anlamlı proje, Kosova'nın yenilikçi ruhunu simgeliyor.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiştir.

Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Priştine'de tören...

Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Priştine'de tören düzenlendi. Kosova'nın bağımsızlık sembolü "Yenidoğan" anıtı, "yapay zeka" temasını konu alan yeni renk ve motiflere boyandı.

Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Priştine'de tören...

Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Priştine'de tören düzenlendi. Kosova'nın bağımsızlık sembolü "Yenidoğan" anıtı, "yapay zeka" temasını konu alan yeni renk ve motiflere boyandı.

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