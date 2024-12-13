Kosova, Bosna Hersek Vatandaşlarına Vizeyi Kaldırıyor

Kosova'dan Önemli Adım: Bosna Hersek'e Vize Uygulaması Kaldırılıyor

Kosova hükümeti, Bosna Hersek vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tek taraflı olarak kaldırma kararını aldı. Bu duyuru, dün gece yapılan çevrimiçi kabine toplantısında gerçekleşti.

Kimlik Kartıyla Seyahat İmkanına Kavuşacaklar

Alınan karar sonrası Bosna-Hersek vatandaşlarının, yeni düzenlemeyle birlikte ülkeye kimlik kartlarıyla seyahat etmesi mümkün olacak. Başbakan Albin Kurti, bu değişikliğin iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğini belirtti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların dostluk ilişkilerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Karşılıklı Vize Rejimi Talepleri

Kurti, Bosna Hersek yönetimine bir çağrıda bulundu; Türkü, Kosova vatandaşlarına yönelik vize rejimini kaldırarak kendi vatandaşlarının yararını gözetmesi gerektiğini ifade etti. Şu anda Bosna Hersek, bağımsızlığını tanımadığı Kosova'nın vatandaşlarından vize talep ederken, Kosova da benzer şekilde 2014 yılından beri Bosna Hersek vatandaşlarına vize uyguluyordu.

Balkanlar'da Seyahat Kolaylığı

Balkan ülkeleri arasında yapılan anlaşmalarla, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı seyahat etmelerine olanak tanıyan bir düzenleme 2022 yılında Berlin Süreci çerçevesinde imzalanmıştı. Ancak Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti, bu anlaşmanın Kosova ile olan kısmına itiraz ettiğinden dolayı henüz yürürlüğe girmemişti.