Kosova'da Albin Kurti'nin Hükümeti Meclisten Güvenoyu Alamadı

Albin Kurti'nin 9 Şubat'ta yapılan genel seçim sonrası meclise sunduğu yeni hükümet teklifi, düzenlenen güven oylamasında yeterli oy alamadı. Oturum, Dimal Basha başkanlığında gerçekleştirildi.

Oylama ve Meclis Oturumu

Mecliste yapılan oylamada milletvekillerinden 56'sı “evet”, 52'si “hayır” oyu kullandı, 4 milletvekili ise çekimser kaldı. Güvenoyu için gerekli olan 61 oya ulaşılamadı.

Albin Kurti, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, meclisteki partilerin hiçbirinin koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmediğini belirtti. Yeni hükümetin oylanmaması halinde birçok kurumun işlevsiz kalacağı ve gelecek yıl için onaylanmış bir bütçe olmadan erken seçime gitme riskiyle karşılaşılacağı uyarısında bulundu ve diğer parti milletvekillerinden destek talep etti. Konuşması sırasında çoğunluğu sağlamak amacıyla birlikte çalışmayı planladığı bakanların isimlerini de açıkladı.

Süreç ve Sonraki Adımlar

Oturumu sonlandıran Meclis Başkanı Dimal Basha, sorumluluğun artık Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye geçtiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Osmani'nin, parti liderlerini bir araya getirerek bir çoğunluğun oluşup oluşmadığını belirlemesi ya da ülkenin erken genel seçime gitmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Parti Temsilcilerinin Açıklamaları

Oturumun ardından diğer parti temsilcileri, çoğunluk oluşturmayacaklarını belirterek ülkenin seçimlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Arka Plan: 9 Şubat'taki Seçim Sonuçları

Resmi sonuçlara göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı.

Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise şöyle oldu: Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Bağımsız Liberal Parti (SPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Entegrasyon İçin Aşkali Partisi (PAI) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1.

Mevcut Durum

Albin Kurti, 2021 yılında başbakan seçilmiş olup, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürmektedir.

