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Kosova'da Dijital Gazetecilik Atölyesi Başladı

TRT ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Kosova'da Dijital Gazetecilik Atölyesi açıldı. Eğitimler 7 Mayıs'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:26
Kosova'da Dijital Gazetecilik Atölyesi Başladı

Kosova'da Dijital Gazetecilik Atölyesi Başladı

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başlamıştır.

Gençler için Eğitim Projesi

Hasan Priştina Üniversitesinde düzenlenen "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında katılımcılar, gazetecilik, hikaye anlatıcılığı, montaj ve saha yapımcılığı konularında dersler alacak.

Projenin lideri Ahmet İşcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da ikinci defa yaptıkları proje çerçevesinde 25 öğrenciye eğitim vereceklerini söyledi.

Gençlere kendi hikayelerini anlatma fırsatı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden İşcan, "Bunu yapmak için 'hangi araçları kullanabilirler ve nasıl kullanabilirler' bilgilerini paylaşıyoruz. Yani gazetecilik giriş dersleri, çekim dersleri, editing dersleri ile çocukların bu yeni çağda daha doğru içerik üretmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Eğitim Fırsatları ve Destek

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ise eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere staj imkanları sağlanması için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve "Gazetecilik alanında daha iyi eğitim almalarına katkı sağlamak için tecrübeli taraf olan TRT ile buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Hasan Priştina Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Abdulla Rexhepi de, TRT ve YEE'ye eğitim dolayısıyla teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin öğrenciler için önemini vurguladı.

Eğitimler, TRT bünyesinde görevli, bölge ülkelerini tanıyan gazeteciler tarafından verilmektedir. 7 Mayıs'a kadar sürecek eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik...

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik...

TRT ile Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde gerçekleştirilen Dijital Gazetecilik Atölyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de başladı.

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