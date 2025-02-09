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Kosova'da Genel Seçim Sandıkları Açıldı

Kosova'da 941 merkezde genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. 1.97 milyon seçmen için 28 parti yarışıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:55
Kosova'da Genel Seçim Sandıkları Açıldı

Kosova'da Genel Seçim Heyecanı!

Alban ülkesi Kosova, genel seçimler için sandık başına gidiyor. Kosovalı seçmenler, ülke genelinde 941 merkezde yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Bu seçimde 1 milyon 970 bin 944 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Toplamda 28 siyasi oluşumdan 1280 aday, Kosova'nın 120 sandalyeli meclisinde milletvekili olabilme mücadelesi veriyor. Oy verme işleminin, yerel saatle 19.00'da sona ereceği belirtiliyor. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının ise gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Bunun yanı sıra, Kosova'nın dış temsilciliklerinde oy verme işleminin dün gerçekleştirildiği bildirildi. Anketler, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) seçimlerde birinci çıkacağına işaret ediyor. Ancak, Kurti'nin 2021'de düzenlenen seçimde aldığı %50,2 oyu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Kürt’ün başlıca rakipleri arasında Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Başbakan adayı Ramush Haradinaj yer alıyor.

Kosova Türkleri için ise garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak üzere Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) her biri 25 adayla, Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) ise tek adayla yarışıyor.

Ayrıca, AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci, seçimleri yakından izliyor.

Balkan ülkesi Kosova'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Kosovalı...

Balkan ülkesi Kosova'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Kosovalı seçmenler, ülke genelindeki 941 merkezde oy kullanmaya başladı.

Balkan ülkesi Kosova'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Kosovalı...

Balkan ülkesi Kosova'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Kosovalı seçmenler, ülke genelindeki 941 merkezde oy kullanmaya başladı.

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