Kosova'da Hükümeti Kurma Yetkisi Albin Kurti'ye Verildi

Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Vetevendosje lideri Albin Kurti'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi; Kurti, 15 gün içinde programını Meclise sunacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:41
Kosova Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin anayasal yetkilerine uygun olarak Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Albin Kurti'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiği duyuruldu.

Kararın, ülkede 9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin resmi önerisi üzerine alındığı belirtildi. Anayasaya göre, Kurti görevlendirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde hükümet yapısı ve programını onay için Meclise sunmak zorunda.

Hükümet kurulma sürecinde tıkanıklık sona erdi

Genel seçimlerin üzerinden yaklaşık sekiz ay geçmesinin ardından, dün Sırp topluluğuna ayrılan Meclis Başkan Yardımcılığına Nenad Rasic seçilmesiyle yeni hükümetin kurulma sürecinin önü açıldı. Meclisin oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamıştı.

Parlamentodaki dağılım ve çoğunluk koşulu

Resmi seçim sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı. Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Bağımsız Liberal Parti (SPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Entegrasyon İçin Aşkali Partisi (PAI) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Birleşik Roman Partisi (PREBK) 1 şeklinde kaydedilmişti.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında 120 sandalyeli Meclisin en az 61 üyesinin onayı gerekiyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin (sağda), Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel...

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin (sağda), Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve mevcut Başbakan Albin Kurti'ye (solda) hükümet kurma yetkisi verdiği duyuruldu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin (sağda), Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel...

