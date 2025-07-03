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Kosova'da Meclis Başkanı Seçimi: Protesto İki Günde Bir Devam Ediyor

Kosova'da 41 oturumda başkan seçilemeyince protesto için meclis önüne eşek getirildi. Siyasi belirsizlik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 15:17
Kosova'da Meclis Başkanı Seçimi: Protesto İki Günde Bir Devam Ediyor

Kosova'da Meclis Başkanlığı Krizi Sürüyor

Kosovalı bir aktivist, 15 Nisan'dan bu yana 41’inci kez toplanan ancak hâlâ başkanını seçemeyen siyasi partileri protesto etmek amacıyla Kosova Meclisi önüne 4 eşek getirdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen oturumda, meclis başkanı seçmek için gizli oylama yapacak bir geçici komisyon kurulmasına ilişkin oylama gerçekleştirildi. Fakat çoğu parti, bu komisyona kendi milletvekillerini aday göstermedi.

Meclis Oturumları Devam Ediyor

15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumları, meclis başkanlığı seçiminin yapılamaması nedeniyle iki günde bir sürdürüldü. 41’inci oturum sonucunda, geçici meclis başkanı oylama sonuçsuz kalınca oturumu 5 Temmuz’a erteledi.

Protesto ve İfadeler

Arianit Koci, siyasetçileri protesto etmek için meclis binasının önüne 4 eşek getirerek anlamlı bir mesaj vermek istedi. Eşeklerin “inatçılığı ve dik başlılığı simgelediği”ni vurgulayan Koci, “41 kez toplanıp meclis başkanını seçememekten daha kötüsü olabilir mi? Olamaz. Resmen paramızı heba ediyorlar.” sözleriyle durumu eleştirdi.

Koci, aktivisti olduğu için eşekleri istikameti değiştirmek zorunda kaldı ve bunun için özür diledi. Eşeklerin, milletvekillerinin meclise giriş yaptığı kapıya yaklaşmasına polis memurları izin vermedi.

Meclis Başkanlığı İçin Adaylık Sorunu

Kosova Meclisi’nde, 9 Şubat'taki genel seçimlerin ardından birinci çıkan Başbakan Albin Kurti’nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu önerdi. Ancak Haxhiu, başkanlık için gerekli olan diğer partilerin desteğini alamadı. Diğer partiler, Vetevendosje'nin aday değişikliğine gitmesi durumunda destek vermeyi gözden geçirebileceklerini belirtse de, Vetevendosje mevcut adayı konusunda ısrarcı. Son olarak Haxhiu'nun seçilememesi durumunda, ülkede 12 Ekim için planlanan yerel seçimlerle birlikte erken genel seçimin yapılmasını destekleyeceklerini açıkladılar.

Anayasa Mahkemesi'nden Uyarı

Kosova Anayasa Mahkemesi, 26 Haziran'da açıkladığı kararla, 15 Nisan'da başlayan ve hâlâ süren meclis oturumunun anayasaya uygun yürütülmediğini ifade etti ve milletvekillerinin 30 gün içinde meclis başkanı ve yardımcılarını seçmesi gerektiğini belirtti.

Kosovalı bir aktivist, 15 Nisan’dan bu yana 41’inci defa toplanarak başkanını seçemeyen siyasi...

Kosovalı bir aktivist, 15 Nisan’dan bu yana 41’inci defa toplanarak başkanını seçemeyen siyasi partileri protesto etmek amacıyla Kosova Meclisinin önüne 4 eşek getirdi.

Kosovalı bir aktivist, 15 Nisan’dan bu yana 41’inci defa toplanarak başkanını seçemeyen siyasi...

Kosovalı bir aktivist, 15 Nisan’dan bu yana 41’inci defa toplanarak başkanını seçemeyen siyasi partileri protesto etmek amacıyla Kosova Meclisinin önüne 4 eşek getirdi.

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