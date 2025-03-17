Kosova Liderleri, AB Cezalarının Kaldırılmasını İstedi

Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, AB'nin ülkeye uyguladığı haksız cezaların derhal kaldırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:19
Kosova Liderleri, AB Cezalarının Kaldırılmasını İstedi

Kosova Liderleri, AB Ceza Tedbirlerinin Kaldırılmasını İstedi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Peter Sorensen ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, AB tarafından yapılan 2023 tarihli cezai tedbirlerin kaldırılmasını talep ettiler.

Görüşmelerin İçeriği

Sorensen, Priştine ziyaretinde Cumhurbaşkanı Osmani ve Başbakan Kurti’nin yanı sıra, Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurti, AB'nin Kosova’ya yönelik haksız cezai tedbirlerinin derhal kaldırılmasını talep etti.

Osmani’nin Açıklamaları

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sorensen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova, (Sırbistan ile) diyaloğun yapıcı tarafı olarak barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını defalarca kanıtladı. Bu nedenle, AB'nin ülkemize yönelik haksız tedbirleri yalnızca vatandaşlarımıza zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda diyaloğun gerektirdiği dengeyi de olumsuz etkiliyor" dedi.

Sorensen’in Değerlendirmeleri

Sorensen, görüşmeler sırasında Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde nasıl ilerleme sağlanabileceği konusunun ele alındığını ve bu kapsamda Belgrad'ı da en kısa zamanda ziyaret edeceğini ifade etti. Görevinde önceliğinin Kosova ile Sırbistan temsilcileri arasında görüşmelerin sağlanması olduğunu belirten Sorensen, olası uzlaşmalar konusunda kararın taraflar tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin Uyguladığı Cezai Tedbirler

AB, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te ülkeye çeşitli cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu tedbirler, özellikle Kosova'nın belirli alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor. Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik, Belgrad yönetiminin 2008'de Priştine'nin bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan etmesiyle başlamıştır.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

AB arabuluculuğunda 2011 yılında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi ve nihayetinde karşılıklı tanıma için ortak bir yol bulma amacı taşımaktadır.

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