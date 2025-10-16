Kosova Uluslararası Maarif Okulları 70 Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, 2024-2025 eğitim yılında ulusal ve uluslararası başarı gösteren 70 öğrenciyi Priştine'deki törenle ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:58
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, 2024-2025 eğitim yılında ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sportif başarı elde eden 70 öğrencisini düzenlenen törende ödüllendirdi.

Tören ve katılımcılar

Tören, okulun Priştine'deki binasında gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Mesajlar ve ödül gerekçeleri

Törende konuşan Büyükelçi Angılı, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri üstün başarıların Kosova'nın temsilinde önemine vurgu yaptı ve Maarif Okullarının dünyanın farklı bölgelerindeki okullarıyla Kosova'nın uluslararası alanda tanınma çabalarına katkı sağlayabileceğini belirtti.

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ise okulların akademik başarının yanı sıra sportif ve sanatsal alanda da hedefler belirlediğini, öğrencilerin gösterdikleri başarılarla sadece okullarını değil Kosova'yı da temsil ettiklerini kaydetti.

Ödüller ve başarı alanları

Konuşmaların ardından, ulusal ve uluslararası düzeyde Kosova'nın yanı sıra Türkiye, Kuzey Makedonya, Gabon, İspanya, Fransa ve ABD'de düzenlenen yarışmalarda; bilim, matematik, teknoloji, yapay zeka, sosyal bilimler ve spor gibi farklı alanlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle 70 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

Okul hakkında

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 780 öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sportif başarı elde eden 70 öğrencisini düzenlediği etkinlikte ödüllendirdi.

