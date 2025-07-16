Kosta Rika'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni

Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir anma töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin San Jose Büyükelçiliği tarafından 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla düzenlenen etkinlikte, aziz şehitler anıldı.

Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya'nın Açıklamaları

Törende konuşma yapan Türkiye'nin San Jose Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, "Bugün burada, ülkemizden binlerce kilometre uzakta, milletimizin bu büyük demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri imanla ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve tüm mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz," dedi.

Kaya, hain darbe girişimi karşısında gösterilen kahramanlığın, Türk milletinin bağımsızlık ve geleceği tehlikede olduğunda nasıl hareket ettiğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, "O gece yazılan destan, Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yanına altın harflerle yazılmıştır" açıklamasında bulundu.

Darbe Girişiminin Ciddiyeti

Büyükelçi Kaya, 15 Temmuz darbe girişimini, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kanlı terör eylemi olarak nitelendirerek, "Bu hainler, yüce devletimizin demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanına (Recep Tayyip Erdoğan) suikast girişiminde bulunacak cüreti bile göstermişlerdir," şeklinde konuştu. Ayrıca, her siyasi görüşten vatandaşın o gece demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara çıktığını belirtti.

FETÖ ile Mücadele ve Bilinçlenme

Kaya, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, bu terör örgütünün yurt dışında yaygın bir yapılanmaya sahip olduğunu hatırlattı. Tüm ülkelerin bu duruma karşı teyakkuzda olması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Yabancı muhataplarımızın ve dünya kamuoyunun FETÖ'den doğan tehditin boyutunu yeterince kavrayabilmesi önemlidir" dedi.

Büyükelçi, "FETÖ'ye karşı dünya kamuoyunun farkındalığının artması, bu yapının yurtdışındaki unsurlarına karşı gerekli idari ve adli tedbirlerin alınmasını kolaylaştırır. Farkındalığın artırılmasında bizlere özellikle sorumluluk düşmektedir," değerlendirmesini yaptı.

Naciye Gökçen Kaya, konuşmasını, "Birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklalimize, demokrasimize, birliğimize ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır" ifadeleriyle sonlandırdı. Törene büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda konuk katıldı.

Kosta Rika'nın başkenti San Hose'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği tarafından "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen törende, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya konuşma yaptı.

Kosta Rika'nın başkenti San Hose'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Türkiye'nin San Hose Büyükelçiliği tarafından "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen törende, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya konuşma yaptı.