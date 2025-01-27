Köstereli: Yangın Açıklamalarım Çarpıtıldı, Adli Mercilere Başvuracağım

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'nden Önemli Açıklama

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin ölümüne neden olan yangın sonrası yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını duyurdu. Yangın sonrası, herhangi bir amirinin izni ve bilgisi olmadan verdiği cevabın bağlamından koparılarak yayımlandığını belirten Köstereli, adli mercilere başvurma hakkını kullanacağını ifade etti.

Açıklamalarının Bağlamından Koparıldığını Vurguladı

Köstereli, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın olayının ardından kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevabın, bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında maksadını aşacak şekilde çarpıtıldığını belirtti. Olayla ilgili doğru bilgilere sahip olmak amacıyla yazılı açıklama yapma gereği duyduğunu kaydetti.

Yangın Raporu ve Denetleme Yetkisi Hakkında Bilgi Verdi

Köstereli, Kartalkaya'daki olayla ilgili, İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılında güncellenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili yangın raporunun alınıp alınmadığına dair sorulara, yangın raporunun tekrar istenmediğini vurgulayarak yanıt verdi. Yangın yönetmeliği çerçevesinde İl Özel İdaresi’nin denetleme yetkisi bulunmadığını dile getirdi.

Kamuoyuna Önemli Bir Mesaj Verdi

Köstereli, adli ve idari makamların konuyla alakalı kapsamlı soruşturma yürüttüğünü hatırlatarak, "Üzüntü verici bir durumda, verdiğim cevabın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılarak yansıtılması karşısında adli mercilere başvuru hakkımı kullanacağım" ifadelerini kullandı. Kamuoyuna saygılarını sunarak sözlerini noktaladı.