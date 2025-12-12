DOLAR
Kötekli Gençlik Merkezi'nde ÜNİDES: 'Dünden Yarına Kültürel Miras'

Kötekli Gençlik Merkezi'nde MSKÜ iş birliğiyle yürütülen ÜNİDES projesi; motif baskı ve seramik atölyeleriyle gençlere kültürel mirası deneyimletmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:47
Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Kötekli Gençlik Merkezi Genç Ofis koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ÜNİDES projesi başarıyla gerçekleştirildi.

Projeyi hayata geçiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Kültürel Miras Topluluğu tarafından yürütülen çalışmada, "Dünden Yarına Kültürel Miras" başlıklı projenin danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çandarlı üstlenirken, koordinasyonunu topluluk başkanı Emir Can Alpavut gerçekleştirdi. Projenin temel amacı, gençlerin kültürel değerleri deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak ve onlarla kültürel miras arasında kalıcı bir bağ kurmaktır.

Atölye çalışmaları

Proje kapsamında Genç Ofis'te düzenlenen etkinliklerin ilki Geleneksel Motif Baskı Atölyesi oldu. Katılımcılar; halı ve kilim desenlerinde sıkça rastlanan motiflerin yalnızca görsel öğeler olmadığını, aynı zamanda derin anlamlar ve kültürel mesajlar taşıdığını öğrenme fırsatı buldu. Gençler, atölyede kendi motif baskılarını tasarlayarak bu geleneği uygulamalı biçimde deneyimledi.

Projenin bir diğer renkli etkinliği ise Seramik Boyama Atölyesi olarak gerçekleştirildi. Eğitmenler rehberliğinde ilerleyen çalışmada, katılımcılar hayal güçlerini seramik objelere aktarırken; tarihi ve kültürel simge niteliği taşıyan bibloları kendi tasarımlarıyla renklendirdi.

Gençlerin kendi elleriyle tasarlayıp boyadıkları biblolar, etkinlik gününe dair kalıcı ve anlamlı hatıralar olarak ortaya çıktı. Proje, kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması ve bu değerlerin yaşatılması yönünde somut adımlar atıldığını gösterdi.

