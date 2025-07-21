Köyceğiz Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında, dümen arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Ekincik Koyu önlerinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki tekne, acil durum bildiriminde bulunarak ekipleri alarma geçirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek kurtarma işlemlerine başladı. Ekipler, kurtardıkları 6 kişiyi güvenli bir şekilde tekneye alarak, sürüklenen tekneyi KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Fethiye Limanı Muğla'nın Köyceğiz ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı.