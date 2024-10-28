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Kozan'da Meydana Gelen Deprem Hakkında Vali Köşger'den Açıklama

Kozan'da 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 01:06
Kozan'da Meydana Gelen Deprem Hakkında Vali Köşger'den Açıklama

Kozan'da Deprem Gerçeği

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 20.07'de Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi verdi.

Durum Raporu

Vali Köşger, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmadığını ve yıkılan yapının bulunmadığını bildirdi.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Vali ayrıca, bazı köy evlerinde sıva çatlakları tarzında hasarların tespit edildiğini, bu konuda çalışmaların süregeldiğini ifade etti.

Enerji Kesintileri ve Afet Müdahale Planı

Beş kırsal mahallenin elektrik kesintisi yaşadığını belirten Köşger, bu sorunların giderilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını aktardı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, AFAD ekipleri ve akredite sivil toplum kuruluşları, deprem sonrası sahada titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.

Tüm Adanalılara Geçmiş Olsun Dilekleri

Vali Köşger, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür afetlerde dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

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