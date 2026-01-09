Kozan’da Şehit Aileleri ve Gazilerden Öğrencilere Simit İkramı

Kozan’da şehit aileleri ve gazilerden öğrencilere simit ikramı

Şehitlerin hatırası okulda yaşatıldı

ADANA (İHA) – Kozan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyesi şehit aileleri ve gaziler, Bucak İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere, tüm şehitler ve gaziler anısına simit ikramında bulundu.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle yakından ilgilenen şehit aileleri ve gaziler, şehitlerin hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Dernek Başkanı Ali Rumi Küntaş, şehit ailelerinin öğrenciler ile bir araya gelerek anlamlı bir buluşma gerçekleştirerek öğrencilerle keyifli bir an yaşadıklarını ifade etti.

Şehit babası Ünlen Çabuk ise öğrencilerle bir araya gelmenin şehit oğlunun isminin hatırlanmasının kendisini duygulandırdığını, öğrencilerin vatan sevgisini şehit ailesinden dinlediklerini ifade etti.

Dernek yetkilileri, kendilerini ağırlayan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

