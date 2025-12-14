Kozlu'da "Eşime neden baktın?" tartışması: Murat Yangun bıçakla öldü

Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde tekel bayii önünde çatışma

Olay, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerindeki bir tekel bayii önünde meydana geldi. İddialara göre 28 yaşındaki Murat Yangun, eşinin bakışlarından rahatsız olduğu öne sürülen 51 yaşındaki Cem Ç.'ye "Eşime neden baktın?" diye sordu ve tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve iddialara göre Murat Yangun, şüpheli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun, kendi imkanlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gitti; akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda şüpheli Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede iddiaları reddeden Cem Ç., Yangun'un eşine bakmadığını, kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. Şüphelinin 8 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Cem Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi; adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, genç yaşta yaşamını yitiren Murat Yangun'un Ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

