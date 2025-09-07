KPSS 2025: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 402 bin 105 adayın başvurusu ile başladı.

Sınav merkezleri ve uygulama

Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Oturum saat 10.15'te başlarken, adaylar sınav binalarına erken saatlerde giderek giriş işlemlerini tamamladı. Adayların sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Aday ve ailelerin duyguları

Defne Karamete Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava girerken AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sınava ilk defa giriyorum, heyecanlıyım. Çok çalıştım ama sınavda heyecan yapmam inşallah. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce geçer. Umarım herkes hedeflediği yerlere ulaşır.

Sınavda adayları yalnız bırakmak istemeyen aileler ve yakınları da sabah Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi. Fakültenin girişinde adaylara başarılar dileyerek uğurlayan aileler, sınav heyecanına ortak oldu.

Özlem Sayın, kız kardeşinin sınava girdiğini belirterek, Uluslararası İlişkiler mezunu. Bu sınavı atlattıktan sonra haftaya da alan sınavına girecek. Heyecanla bekliyoruz. Bir sene boyunca emek verdi. O bir senenin içinde bir kayıp yaşadık. Ona rağmen devam etti. ifadelerini kullandı.

Sınavda uygulamaya ilişkin dikkat çeken noktalar arasında, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilmesi ve oturumun 1040 binada, toplam 17 bin 41 salonda uygulanması yer alıyor. Oturumda ayrıca 54 bin 168 görevli görev aldı. Adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı; kapıların kapanmasına kısa süre kala bazı adaylar koşarak binaya giriş yaptı.