KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

KPSS 60'la memur olma umudu: Üç ilden yeni belediye ilanları

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olan adaylara yönelik yeni belediye ilanları, Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den geldi. KPSS en az 60 şartıyla lise, ön lisans ve lisans mezunları için açılan kadrolar, özellikle lise mezunlarının beklentisini yükseltti.

Devlet güvencesinde kariyer hedefleyen adaylar için yayımlanan bu ilanlar, düşük taban puanla başvuru imkanı sunarak birçok kişinin memuriyet hayalini yeniden canlandırdı.

Mardin Midyat'ta rekor zabıta alımı

Midyat Belediyesi, bünyesine toplam 25 kişilik zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı. Alım dağılımı şu şekilde:

Lisans Mezunları İçin: Herhangi bir lisans programından mezun adaylar arasından 15 zabıta memuru alınacak. Bu kadro için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan yeterli olacak.

Ön Lisans Mezunları İçin: Herhangi bir ön lisans programından mezun adaylar için 10 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu alımda KPSS P93 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor.

Adaylarda aranan ortak şartlardan biri de en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaktır.

Afyonkarahisar Pazarağaç'ta memur, zabıta ve itfaiye eri alımı

Pazarağaç Belediyesi, farklı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç ayrı unvanda personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklanan kadrolar ve şartlar şöyle:

İtfaiye Eri (Ön Lisans): Kimya Teknolojisi, Gıda Teknolojisi veya Tarım Teknolojisi gibi spesifik ön lisans programlarından mezun adaylar için 1 kişilik itfaiye eri kadrosu açıldı. Başvuru için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan gerekiyor.

Zabıta Memuru (Lisans): İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi veya Maliye bölümlerinden mezun adaylar arasından 1 zabıta memuru alınacak. Bu pozisyon için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor.

Memur (Lise): Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise) mezun adaylar için 1 kişilik memur kadrosu bulunuyor. Lise mezunlarının başvurabilmesi için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan gerekli.

Tüm bu kadrolar için en az (B) sınıfı ehliyet sahibi olma şartı da belirtilmiştir.

Yozgat Baydiğin'den lise mezunlarına memur ilanı

Baydiğin Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam etmek üzere 2 yeni memur alımı yapacak. İlan detayları şu şekilde:

Bilişim Teknolojileri Mezunları İçin: Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Web Tasarım veya Web Programcılığı gibi bölümlerinden mezun adaylar için 1 memur kadrosu açıldı. Bu pozisyon için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan gerekiyor.

Tüm Lise Mezunları İçin: Herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun adaylar için bir genel memur kadrosu bulunuyor. Bu kadroya başvurabilmek için KPSS P94 puan türünden en az 65 puan alınmış olması şartı aranıyor.

Her iki alımda da adayların en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları zorunludur.

Bu ilanlar, düşük KPSS taban puanları sayesinde çok sayıda adayın başvuru şansını artırırken, lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yeni istihdam kapıları açıyor.