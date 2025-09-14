KPSS Alan Bilgisi Üçüncü Oturumu Başladı — 40 bin 637 Aday

KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu resmen başladı.

Sınavın işleyişi ve katılım

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti. Bugün saat 10.15'te başlayan sınavın üçüncü oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

Sınava 40 bin 637 aday başvurdu. Üçüncü oturum; işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşuyor. Adaylara 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltilecek ve sınav için 160 dakika süre verilecek.

Kimlik işlemleri ve duyurular

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sonuç açıklaması

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.