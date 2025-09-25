KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Şırnak Şenoba ve Düzce Yığılca Belediyelerinden KPSS ile 2 Memur Alımı

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyenler için iki belediyeden yeni personel alım ilanları yayımlandı. Şırnak Şenoba Belediyesi önlisans mezunu adaylar arasından, Düzce Yığılca Belediyesi ise lisans mezunu harita mühendisi alımı gerçekleştirecek. Her iki alım da Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak ve adaylardan KPSS puan şartı aranacak.

Şırnak Şenoba Belediyesi — Önlisans Mezunu Memur Alımı

Şenoba Belediyesi, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 10. dereceli kadroya bir memur alımı için ilan yayımladı. Pozisyon, belirli önlisans programlarından mezun adaylar için uygun bir fırsat sunuyor.

Kadro Unvanı: Memur

Sınıfı ve Derecesi: GİH, 10. Derece

Kontenjan: 1 Kişi

Aranan Nitelikler: Üniversitelerin Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın önlisans mezunlarına yönelik P93 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Cinsiyet: Kadın/Erkek (Başvuruya açık)

Düzce Yığılca Belediyesi — Lisans Mezunu Harita Mühendisi Alımı

Yığılca Belediyesi teknik hizmetler sınıfında, lisans mezunu bir harita mühendisi istihdam edecek. İlan, mühendislik alanında kamuda görev almak isteyen adaylar için önem taşıyor.

Kadro Unvanı: Mühendis

Sınıfı ve Derecesi: TH, 8. Derece

Kontenjan: 1 Kişi

Aranan Nitelikler: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Özel Şart: En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS Şartı: Lisans mezunlarına yönelik P3 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Cinsiyet: Kadın/Erkek (Başvuruya açık)

İlanlar, KPSS puanına göre yapılacak atamalar için önemli fırsatlar sunuyor. Adayların, belirtilen eğitim ve özel şartları sağladıklarından emin olmaları gerekiyor.