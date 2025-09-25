KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Şırnak Şenoba ve Düzce Yığılca belediyeleri, KPSS puanıyla toplam 2 memur alacak. Önlisans için P93≥75, lisans için P3≥80 şartı aranıyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:07
KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

Şırnak Şenoba ve Düzce Yığılca Belediyelerinden KPSS ile 2 Memur Alımı

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyenler için iki belediyeden yeni personel alım ilanları yayımlandı. Şırnak Şenoba Belediyesi önlisans mezunu adaylar arasından, Düzce Yığılca Belediyesi ise lisans mezunu harita mühendisi alımı gerçekleştirecek. Her iki alım da Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak ve adaylardan KPSS puan şartı aranacak.

Şırnak Şenoba Belediyesi — Önlisans Mezunu Memur Alımı

Şenoba Belediyesi, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 10. dereceli kadroya bir memur alımı için ilan yayımladı. Pozisyon, belirli önlisans programlarından mezun adaylar için uygun bir fırsat sunuyor.

Kadro Unvanı: Memur

Sınıfı ve Derecesi: GİH, 10. Derece

Kontenjan: 1 Kişi

Aranan Nitelikler: Üniversitelerin Çağrı Merkezi Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS Şartı: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın önlisans mezunlarına yönelik P93 puan türünden en az 75 puan almış olmak.

Cinsiyet: Kadın/Erkek (Başvuruya açık)

Düzce Yığılca Belediyesi — Lisans Mezunu Harita Mühendisi Alımı

Yığılca Belediyesi teknik hizmetler sınıfında, lisans mezunu bir harita mühendisi istihdam edecek. İlan, mühendislik alanında kamuda görev almak isteyen adaylar için önem taşıyor.

Kadro Unvanı: Mühendis

Sınıfı ve Derecesi: TH, 8. Derece

Kontenjan: 1 Kişi

Aranan Nitelikler: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Özel Şart: En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KPSS Şartı: Lisans mezunlarına yönelik P3 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Cinsiyet: Kadın/Erkek (Başvuruya açık)

İlanlar, KPSS puanına göre yapılacak atamalar için önemli fırsatlar sunuyor. Adayların, belirtilen eğitim ve özel şartları sağladıklarından emin olmaları gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
4
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
5
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
6
Dera'da Tarım Çöküşü: Kuraklık, Savaş ve İsrail'in Su Müdahalesi
7
Sındırgı'da 6,1 Depremi 'Bariyer'e Takıldı: Artçılar Zaman Zaman 5'e Ulaşıyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları