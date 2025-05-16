KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Ülke genelinde yüzbinlerce kişiye yeni istihdam umudu doğdu. Belediyeler, kendi bünyelerine katmak üzere hem memur hem de personel alımlarına hız verdi. Yayımlanan ilanlar, farklı eğitim düzeylerinden ve niteliklerden adaylar için ilgi odağı haline gelirken, alım yapılan iller de dikkat çekiyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranan pozisyonların yanı sıra, KPSS şartı aranmaksızın yapılacak alımlar da iş arayanlar için seçenekleri genişletiyor. İşte belediyelerin bu büyük alım dalgasına dair tüm merak edilenler ve ilk detaylar!

Dev İstihdam Hamlesi

Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, hizmet kalitelerini artırmak ve kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni personel arayışına girdi. Yayımlanan alım ilanları, belediye bünyesinde çalışmak isteyen birçok vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor.

KPSS'li ve KPSS'siz Personel Alımları Başladı

Belediye alımlarının en dikkat çekici yönlerinden biri, hem KPSS puanı ile girilebilen memur kadroları hem de genellikle belediye şirketleri üzerinden KPSS şartı aranmaksızın yapılan personel veya işçi alımları içermesidir.

KPSS'li Personel Alımı

Genellikle kamu görevlisi statüsünde değerlendirilen, belirli sınav ve eğitim koşulları gerektiren pozisyonlar arasında; Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Düz Memur, Tekniker ve Mühendis gibi kadrolar yer almaktadır. Bu pozisyonlar için başvuru yapabilmek adına ilgili KPSS puan türünden yeterli skora sahip olmak gerekmektedir.

KPSS'siz Personel Alımı

Daha çok sahada veya destek birimlerinde görev alacak personel alımları arasında; Temizlik Görevlisi, Şoför, Güvenlik Görevlisi, Park ve Bahçeler İşçisi, Beden İşçisi gibi pozisyonlar bulunmaktadır. Bu tür alımlarda adayların mesleki yeterlilikleri, tecrübeleri veya fiziksel şartları daha ön planda tutulmaktadır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Şehirlerin ve ilçelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen kadrolar arasında, kamu hizmetlerinin farklı alanlarında görev yapacak personeller bulunuyor. İşte alım yapılacak başlıca kadro unvanlarından bazıları:

Zabıta Memuru

İtfaiye Eri

Düz Memur (Çeşitli birimlerde büro personeli vb.)

Temizlik Görevlisi

Şoför

Güvenlik Görevlisi

Tekniker

Mühendis (Farklı branşlarda)

Büro Personeli

Parks ve Bahçeler İşçisi

Beden İşçisi

Sağlık Personeli

Tahsildar

Farklı Meslek Kontenjanları

Hangi Şehirlerde Personel Alımı Yapılacak?

Memur ve Zabıta/İtfaiye Eri alımı yapacak bazı belediyeler şunlardır:

Afyonkarahisar Belediyesi: 29 Memur ve İtfaiye Eri (En Az Lise mezunu)

Adaklı Belediyesi: 55 KPSS ile Memur ve Tahsildar alımı

Selçuklu Belediyesi: 66 Memur ve Zabıta alımı

Suruç Belediyesi: Lise ve Ön Lisans Mezunu Zabıta Memuru alımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 90 İtfaiye Eri (Ön Lisans mezunu, En Az 60 KPSS puanı)

Hatay Büyükşehir Belediyesi: 150 Memur, İtfaiye Eri ve Zabıta (Farklı Meslek Kontenjanları)

Gemlik Belediyesi: Sözleşmeli Memur (En Az 60 KPSS İle)

Zonguldak Belediyesi: 10 Zabıta ve İtfaiye Eri

Beykoz Belediyesi: Sağlık Personeli (En Az 60 KPSS İle)

Turhal Belediyesi: İtfaiye Eri alımı (Başvurular 16 Haziran'da başlıyor)

Avcılar Belediyesi: Memur ve Zabıta alımı (Başvurular 17 Haziran'da başlıyor)

Amasra Belediyesi: Memur ve İtfaiye Eri alımı (Başvurular 10 Haziran'da başlayacak)

Bozçalı Belediyesi: Lise Mezunu Memur alımı (En Az 65 KPSS Puanı)

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Memur alımı (En Az 60 KPSS İle)

Bursa Büyükşehir Belediyesi: 50 Zabıta Memuru (Ön Lisans ve Lisans mezunu)

Belediye alımları için başvurular başlamış durumda ve bazı belediyeler için başvuru tarihleri yakında başlayacak. İlgili belediyenin resmi web adresi üzerinden alım ilanlarına ulaşabilirsiniz.