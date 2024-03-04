KPSS Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin personel alımı için tercih sonuçları belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alımı Tercih Sonuçları Açıklandı!



Sağlık Bakanlığı tarafından 27 bin personel alımına yönelik gerçekleştirilen tercih işlemleri sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS 2024/5 tercih duyurusunun ardından adaylar tercihlerini 21-28 Şubat tarihleri arasında tamamladı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercih sonuçları açıklandı ve adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.

Adaylar Sonuçlarını Nasıl Görebilir?

ÖSYM'nin sonuç sorgulama için BURADAKİadres üzerinden adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile tercih sonuçlarına ulaşabilirler. Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kapsamında yapılan yerleştirme işlemleri 04 Mart 2024 tarihi itibarıyla saat 15.00'ten sonra erişime açılacaktır.

27 Bin Personel Alımı Branş ve Sayıları

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılan 27 bin sözleşmeli personel alımında farklı branşlarda ve sayılarda personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar, alımların hangi branşlarda ve kaç kişi için yapıldığını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden detaylı bir şekilde öğrenebilirler.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Bilgileri

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilan doğrultusunda, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personellerin branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şu şekildedir:

27 Bin Personel Alımı İçin Açıklanan Branşlar ve Sayıları:

Biyolog: 20 (Lisans)

Büro Personeli: 304 (Lisans)

Çocuk Gelişimcisi: 40 (Lisans)

Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi): 25 (Lisans)

Dil ve Konuşma Terapisti: 40 (Lisans)

Diyetisyen: 250 (Lisans)

Ebe: 2000 (Lisans)

Fizyoterapist: 400 (Lisans)

Gerontolog: 150 (Lisans)

Hemşire: 13,000 (Lisans), 2000 (Ortaöğretim)

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist): 20 (Lisans)

Odyolog: 30 (Lisans)

Perfüzyonist: 20 (Lisans)

Psikolog: 250 (Lisans)

Sağlık Fizikçisi: 30 (Lisans)

Sosyal Çalışmacı: 30 (Lisans)

Mimar: 10 (Lisans)

Mühendis Bilgisayar: 50 (Lisans)

Mühendis Biyomedikal: 35 (Lisans)

Mühendis Elektrik/Elektronik: 10 (Lisans)

Mühendis Harita: 2 (Lisans)

Mühendis İnşaat: 30 (Lisans)

Mühendis Jeofizik: 3 (Lisans)

Mühendis Makina: 10 (Lisans)

Şehir Plancısı: 1 (Lisans)

Sağlık Teknikeri Anestezi: 300 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı: 40 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Diş: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Laboratuvar: 490 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ortopedi: 100 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Röntgen: 1200 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter: 900 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Adli Tıp: 15 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı: 450 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Ameliyat: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Diyaliz: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Eczane: 150 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji: 30 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Evde Bakım: 425 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi: 100 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım: 1540 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi: 30 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Odyometri: 60 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Optisyen: 15 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi: 40 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Padolog: 15 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Radyoterapi: 25 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım: 425 (Ön Lisans)

Destek Personeli Şoför: 50 (Ön Lisans), 550 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Anestezi: 50 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı: 10 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım: 400 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar: 80 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Röntgen: 200 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter: 100 (Ortaöğretim)





Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Mart 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilirler. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için başvuru yapan adaylara başarılar dileriz.