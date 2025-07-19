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KPSS Şartsız 100 Yeni Kamu İşçisi Alımı İlanı! TÜSEB'den Büyük Fırsat

TÜSEB, 21 Temmuz'da başlayacak 100 kamu işçisi alımı ile kariyer hedeflerini sağlık sektöründe şekillendirmek isteyenler için kapı açıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:15
KPSS Şartsız 100 Yeni Kamu İşçisi Alımı İlanı! TÜSEB'den Büyük Fırsat

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında kariyer hedefleyenler için önemli bir haber açıkladı. Kurum, 21 Temmuz tarihinde başlayacak başvurularla birlikte, bünyesindeki çeşitli birimlere toplam 100 yeni kamu işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

TÜSEB İstihdam Fırsatları

TÜSEB'in bu istihdam ilanı, KPSS puanı ile başvuracak adaylar için çeşitli pozisyonlar sunarken, KPSS şartı aranmayan pozisyonlar da bulunuyor. Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak başvuru yapabilecekler. Toplam 100 personelin 54'ü, KPSS puanı üstünlüğüne göre belirlenecek.

Açıklanan Pozisyonlar

Alım yapılacak pozisyonlar arasında ; veri hazırlama ve kontrol işletmeni, biyolog, eczacı, istatistikçi, kimyager, mühendis, veteriner hekim, tekniker, teknisyen ve destek hizmetleri için hizmetli kadroları yer alıyor.

KPSS Şartsız Alım Detayları

Ayrıca, TÜSEB, Ar-Ge uzmanı ve araştırmacı pozisyonları için 46 kişilik özel bir alım daha gerçekleştirecek. Bu kadrolara başvuracak adaylar için KPSS şartı bulunmamaktadır. Ancak, yabancı dil puanı ve sözlü sınav sonuçları belirleyici olacak.

Başvuru Süreci

Adayların başvurularını 21 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla, TÜSEB'in İstanbul Kadıköy'deki merkez binasına ulaştırmaları gerekmektedir.

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