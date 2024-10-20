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Kral 3. Charles'ın Avustralya Ziyareti

Kral 3. Charles, Avustralya'daki ilk ziyaretinde önemli temaslarda bulundu ve yerel topluluklarla buluştu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:26
Kral 3. Charles'ın Avustralya Ziyareti

İngiltere Kralı 3. Charles Avustralya'da

İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyaretinde, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde önemli etkinliklere katıldı. Ziyaretinde, pazar ayinine ve eyalet parlamentosuna hitap etti.

Pazar Ayini ve Parlamento Hitabı

Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Sydney'deki St. Thomas Anglikan Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katıldı ve bu esnada yerel halkla bir araya geldi. Ziyaret sırasında kilise çevresinde Filistin destekçileri ve Aborijin gruplarının bir araya gelerek gösteri düzenlemesi dikkat çekti.

Daha sonra, NSW Parlamentosu'nda yapmış olduğu konuşmada, eyaletin Yasama Konseyi'nin 200. yılını kutladı. Burada "zamanın geçişini temsil eden" bir kum saati hediye etti. Kral, bu hediye ile konseyin bir sonraki dönemine "şahitlik" edeceğini belirtti ve Avustralya'daki ilk ziyareti için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecek Planları

Kral 3. Charles, Avustralya'da hükümet yetkilileri ve topluluk liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Avustralya Ulusal Botanik Bahçesi ve Commonwealth Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Merkezi gibi önemli yerleri ziyaret edecek.

Kanser tedavisi sebebiyle Avustralya'daki seyahatini 5 günle sınırlı tutan Kral Charles, gelecek hafta ise İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleriyle toplantı için Samoa'ya gidecek. Daha önce 16 kez Avustralya'yı ziyaret eden Kral, 1966'da yaptığı ilk ziyaretten sonraki son gezisini ise 2018'de gerçekleştirmişti.

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