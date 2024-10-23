Kral 3. Charles, Samoa'yı Ziyaret Eden İlk İngiliz Kralı Oldu

Kral 3. Charles'ın Tarihi Ziyareti

İngiltere Kralı 3. Charles, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya gelmek üzere Pasifik Adaları'ndaki Samoa'ya gitti. Bu ziyaret, onu Samoa'yı ziyaret eden ilk İngiliz kralı yaptı.

Resmi Karşılama

Yerel saatle 19.00'da, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Samoa'ya iniş yapan Kral, burada Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mataafa ve diğer devlet yetkilileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Resmi Temaslar ve Zirve

Kral 3. Charles, yarın başlayacak olan resmi temasları kapsamında 25 ve 26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Commonwealth üye ülke liderleri zirvesine başkanlık yapacak.

Önceki Ziyaretler

Samoa ziyareti öncesinde, 18 Ekim'de tahta geçtikten sonraki ilk resmi ziyaretini Avustralya'ya gerçekleştiren Kral 3. Charles, bu seyahatinde Kraliçe Camilla ile birlikte Sydney'i ziyaret etti. Ancak, kanser tedavisi nedeniyle bu seyahatini 5 günle sınırlı tutmak zorunda kalmıştı.

Parlamentodaki Tepkiler

Kral 3. Charles, parlamentoda yaptığı bir konuşmada, yerel Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe'nin "soykırımcı" ve "Bizim kralımız değilsin." şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Bu olay, ziyaretinin gölgelendiği bir an olarak kayıtlara geçti.