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Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

MB, 1 Ağustos 2025'ten itibaren kredi kartı ve nakit avans faiz oranlarında indirim yapacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 12:28
Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Kredi Kartı Borçlarına Büyük İndirim Müjdesi

1 Ağustos 2025 tarihinde geçerli olacak yeni düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı, kredili mevduat hesabı (KMH) ve nakit avans faiz oranlarında önemli indirimler gerçekleştirdi. Bu gelişme, milyonlarca kredi kartı ve nakit avans kullanıcısını sevindirecek.

Bankalar Hızla Bilgilendiriyor

Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından bankalar, müşterilerini bilgilendirmek için SMS göndermeye başladı. Müşterilerin cep telefonlarına gelen mesajlarda, yeni faiz oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren otomatik olarak güncelleneceği ve bu değişikliğin mevcut sözleşme koşulları kapsamında müşteri onayı gerektirmeden geçerli olacağı vurgulandı.

Eğer siz de bir kredi kartı sahibiyseniz, telefonunuzun mesaj kutusunu kontrol etmenizde fayda var.

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Kademeli Faiz Oranları Açıklandı

TCMB'nin düzenlemesiyle birlikte kademeli faiz sisteminin devreye gireceği belirtildi. İşte yeni dönem oranları:

  • 25.000 TL Altı Borçlar: Faiz oranı %3,50 olarak sabit kaldı.
  • 25.000 TL – 150.000 TL Arası Borçlar: Azami akdi faiz oranı %4,25'ten %4,00'a düşürüldü.
  • 150.000 TL Üzeri ve Kurumsal Kartlar: Uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye indirildi.

Nakit Avans ve KMH Faizleri de Düştü

TCMB'nin faiz indirimi yalnızca kredi kartı borçları ile sınırlı kalmadı. Nakit avans ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranlarında da indirim yapıldı. Nakit avans ve KMH akdi faiz oranı daha önce %5,00 iken, yeni düzenlemeyle %4,75'e düştü. Ayrıca, KMH gecikme faizi oranı %5,05 olarak belirlendi.

Bu adımlar, vatandaşların borç yükünü hafifletecek ve finansal rahatlama sağlayacaktır.

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