Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Her şey, kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihinin geçmesiyle başlar. İlk 30 günlük gecikme döneminde bankalar genellikle uzlaşmacı bir yaklaşım sergiler; bu süreçte borçluya SMS, e-posta ve telefon ile hatırlatmalar yapılır. Henüz yasal işlem başlatılmasa da, gecikme faizi ilk günden itibaren anapara üzerine eklenir.

Faiz sarmalı ve idari uyarılar

Borcun ikinci aya devretmesiyle bankaların tonu sertleşir ve gönderilen mesajlar artık ihtar niteliği taşır. Bu dönemde gecikme faizi katlanarak artar ve borcun ana parasını hızla aşabilir. Banka, borcun ödenmemesi halinde idari takip sürecinin başlayabileceği konusunda uyarıda bulunur; henüz dosya avukatlara devredilmemiştir ancak yasal sürecin eşiğindedir.

90. gün ve sonrası: Hukuki süreç nasıl işler?

Üç tam ekstre dönemi boyunca ödeme yapılmazsa banka sabrı tükenir ve dosya, bankanın avukatlarına veya anlaşmalı hukuk bürolarına devredilir. Bu andan itibaren yasal takip resmen başlar.

Yasal takipte karşılaşılabilecekler

• İcra Takibi: Banka avukatları, borcun tahsili için İcra Müdürlükleri aracılığıyla icra takibi başlatır. Bu süreçte maaşın dörtte birine haciz, banka hesaplarına bloke ve menkul/gayrimenkul malların haczi gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.

• Kredi sicilinde ağır hasar: Yasal takibin başlamasıyla birlikte borçlunun kredi sicili, yani Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdindeki kredi notu belirgin biçimde düşer. Halk arasında "kara listeye girmek" olarak bilinen bu durum, borcu kapatsanız dahi yıllarca yeni kredi, kredi kartı veya kredili ürünlere erişimi zorlaştırır.

Borcunu kapatamayacağını anlayanlar ne yapmalı?

90 günlük süre dolmadan bankayla iletişime geçmek hayati önem taşır. Bankalar, borcun tamamen kaybedilmesindense ödeme planına bağlanmasını tercih eder. Bu aşamada borçlular genellikle şu seçenekleri talep eder:

• Yapılandırma: Mevcut kredi kartı borcunun daha düşük faizli bir ihtiyaç kredisine çevrilmesi.

• Taksitlendirme: Borcun belirli vadelere bölünerek ödenmesi.

Özetle: Kredi kartı borcunda 90 günlük dönem, uyarıların ciddiye alınması gereken kritik bir eşiktir. Gecikme faizinin artması, idari takip ve ardından icra ile kredi sicilinde kalıcı zararlar riski söz konusudur. Borcunu ödeyemeyeceğini düşünenlerin zaman kaybetmeden bankalarıyla görüşmesi en doğru adım olacaktır.