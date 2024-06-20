Kredi kartı harcamalarında rekor patlama: yeni düzenlemeler geliyor

Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 75’i aşarken, uzmanlar bu artışın nedenlerinden biri olarak kredi kartı kullanımındaki artışı işaret ediyor. İhtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 80’e yaklaşarak kredi kartı faizlerinden daha yüksek olması, vatandaşları kredi kartı kullanımına yönlendiriyor. Ayrıca, kredi kartı nakit avans çekimlerinde ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da belirgin bir artış gözlemleniyor.





TOPLAM KART SAYISI 409,5 MILYONA ULAŞTI

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adede yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış kaydedildi. Toplam kart sayısı 409,5 milyon adede ulaşarak, yüzde 13'lük bir artış gösterdi.

LİMİTLER VE TAKSİTLERDE DEĞİŞİKLİKLER PLANLANIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yakın zamanda kredi kartı limitleri üzerinde yeni düzenlemeler yapmayı planladığı konuşuluyor. Müşterilerin aylık gelirlerine göre belirlenecek limitlerin, gelirin 4 ila 8 katı arasında olması bekleniyor. Kısa süre önce kredi kartı kullanmaya başlayanlar için limit, aylık gelirin 4 katı kadar olacakken, uzun süreli kart sahipleri ve düzenli ödeme yapan müşteriler için bu limit 8 katına kadar çıkabilecek. Ayrıca, büyük taksitli harcamaların azaltılması amacıyla taksit sayılarının düşürüleceği de gündemde.