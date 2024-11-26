Kremlin'den Ukrayna'ya Nükleer Silah Teklifine Sert Tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki tekliflerin sorumluluktan uzak olduğunu ve aşırıcılık içerdiğini ifade etti. Peskov, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

New York Times tarafından gündeme getirilen habere atıfta bulunan Peskov, "Bazı ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği" iddialarını değerlendirerek, "Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı yaklaşım bile aşırıcılık unsurları barındırıyor. Bu tür görüşler, sorumluluq hissetmeden yapılan sorumsuzca fikirlerdir," dedi.

Peskov, bu tür tekliflerin ismini vermeyen bazı kişiler tarafından yapıldığını belirtti. ABD yönetiminin gerginliği artırmaya devam ettiğini vurgulayan Peskov, durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerine yönelik düzenlediği saldırıda nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füze kullanıldığını hatırlatan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konudaki açıklamalarının Batı tarafından dikkate alınmasını umduğunu belirtti.

Taliban ile İlişkilerin Devamı Önemli

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasına, Taliban'ın terör listesinden çıkarılmasına yönelik bir tasarının sunulması hakkında gelen soruya da yanıt veren Peskov, bu konuyla ilgili ileride bir karar alınacağına dair bilgiler vereceklerini söyledi. Peskov, Taliban'ın Afganistan'daki yönetiminin önemine dikkat çekerek, Taliban ile temasların sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.