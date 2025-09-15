Kremlin: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun fiilen Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi. Peskov gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov'un NATO değerlendirmesi

Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin NATO'nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki sözlerini yorumladı ve "NATO, Rusya ile savaş halinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok." dedi.

Sözcü Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak fiilen bu savaşa dahil olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Müzakereler ve çözüm arayışı

Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin Peskov, Avrupa ülkelerinin meseleye müdahale ettiğini ve krizin temel nedenlerine dikkat etmediklerini dile getirdi. Rusya'nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözme konusundaki ilgisi ve isteğinin sürdüğünü söyledi.

Peskov, Kiev tarafından sürecin yapay olarak yavaşlatıldığını belirterek "Gerçekten de bir duraklama olduğunu söylemiştik. Bu duraklama apaçık ortada." ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, olası bir görüşmenin işe yaraması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşmenin iyi hazırlanması gerektiğini, aksi takdirde görüşmenin hiçbir işe yaramayacağını vurguladı.