Kremlin: Putin ile Trump arasında 40 dakikalık samimi ve yapıcı telefon görüşmesi

Uşakov: Görüşme Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleşti, taraflar müzakereleri destekliyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle yapıldığını ve iki liderin yaklaşık 40 dakika süren bir konuşma gerçekleştirdiğini söyledi. Görüşme, Trump'ın Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle yaptığı temasların hemen ardından gerçekleşti.

Uşakov, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverlik ve iyi organizasyon için Trump'a teşekkür ettiğini, ayrıca Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerlemeden dolayı memnuniyet belirttiğini aktardı.

Tarafların, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine destek verdiklerini ifade eden Uşakov, iki liderin doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini görüştüğünü vurguladı.

Uşakov, Rus ve Amerikan liderinin Ukrayna krizi ve diğer uluslararası güncel konularda birbirleriyle temas halinde olma konusunda anlaştığını belirtti.

Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti.