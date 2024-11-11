Kremlin, Putin ile Trump'ın Görüşmesini Yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile herhangi bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirerek, The Washington Post'ta yer alan "Trump'ın Putin ile telefon görüşmesi yaparak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" iddialarını yalanladı. Peskov, bu konuda "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." şeklinde ifade etti.

Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soru üzerine Peskov, "Bu konuda herhangi bir plan yok" cevabını verdi. Ayrıca, Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı düşünmediğini ve bu doğrultuda herhangi bir sinyal almadıklarını belirtti.

Peskov, Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" stratejisine devam ettiğini vurguladı ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonunu sürdüreceğini ifade etti. Sözcü, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gözlemlenen gerginlik ve korkunun altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.