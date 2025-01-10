Kremlin: Putin, Trump ile Görüşmeye Hazır

Kremlin'den Trump Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. Peskov, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." dedi.

Görüşme Hazırlıkları

Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Trump'ın Putin ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek bu konuda hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Peskov, Putin’in uluslararası liderlerle, özellikle de Trump ile diyalog kurmaya açık olduğunu vurguladı.

Peskov, "Putin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli. Trump'ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Görüşmenin Tarihi

Peskov, Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte görüşmenin kesinleşeceğini belirtti. 20 Ocak tarihinin bu bağlamda önemine dikkat çekti.

ABD'nin Ukrayna Politikası

Ayrıca, ABD’nin Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni güvenlik yardımı yapma planının sorulması üzerine Peskov, "Mevcut ABD yönetiminin, savaşın devam etmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri de bu yaklaşıma göre hareket ediyor." dedi.

Peskov, Biden yönetiminin Trump için "kötü miras" bırakmaya çalıştığını da ifade etti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki şartlarının ise değişmediğini söyledi.