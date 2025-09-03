DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

Kremlin: Rusya, Çin ve Kuzey Kore Liderleri ABD'ye Komplo Kurmuyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD'ye karşı komplo kurmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:20
Kremlin: Rusya, Çin ve Kuzey Kore Liderleri ABD'ye Komplo Kurmuyor

Kremlin: Rusya, Çin ve Kuzey Kore Liderleri ABD'ye Komplo Kurmuyor

Uşakov Trump'ın suçlamalarını yanıtladı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD'ye karşı herhangi bir komplo planlamadığını açıkladı.

Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderleri ülkesine karşı komplo kurmakla suçlamasını değerlendirdi.

Uşakov, liderlerin akıllarında böyle bir fikrin bulunmadığını vurgulayarak 'Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Uşakov, Trump ve yönetiminin mevcut uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.

Trump ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye