Kremlin: Rusya, Çin ve Kuzey Kore Liderleri ABD'ye Komplo Kurmuyor

Uşakov Trump'ın suçlamalarını yanıtladı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD'ye karşı herhangi bir komplo planlamadığını açıkladı.

Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderleri ülkesine karşı komplo kurmakla suçlamasını değerlendirdi.

Uşakov, liderlerin akıllarında böyle bir fikrin bulunmadığını vurgulayarak 'Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok.' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Uşakov, Trump ve yönetiminin mevcut uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.

Trump ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlamıştı.