Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin-Zelenskiy Görüşmesi İmkansız Değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Zelenskiy ile görüşme ihtimalini dışlamadığını söyledi; Çin ziyareti ve ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:13
Peskov, Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirme ihtimalini dışlamadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada gündemdeki konulara dair değerlendirmeler yaptı ve bu yöndeki soruları yanıtladı.

Putin'in 31 Ağustos'ta Çin'e düzenleyeceği resmi ziyarete ilişkin konuşan Peskov, "Hem biz hem de Çinli dostlarımız, ortaklığımızın tüm potansiyelinin henüz ortaya çıkmadığı konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.

Peskov, ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Aramızda özel imtiyazlı stratejik ortaklık ilişkileri bulunuyor ve bu ilişkilerin kapsamı çok geniş." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme olmayacağına dair açıklamasına yanıt veren Peskov, "Size Putin'in yaklaşımını hatırlatayım. O, böyle bir görüşme ihtimalini dışlamıyor." şeklinde konuştu.

Peskov ayrıca, Ukrayna konusundaki görüşmelere hazır olduklarını ancak "uzman seviyesinde yoğun faaliyet yürütülmediğini" belirtti.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska'da yapılan görüşmede ele alınan konularla ilgili olarak Peskov, Rusya'nın söz konusu görüşmeye dair tüm ayrıntıları paylaşmadığını ve paylaşmayı doğru bulmadığını ifade etti.

