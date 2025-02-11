Kremlin: Ukrayna Krizinde Herhangi Bir Gelişme Yok

Kremlin: Ukrayna Krizinde Gelişme Olmadığı Vurgulandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile çeşitli birimler üzerinden yapılan temasların arttığını ancak Ukrayna krizinin çözümüne dair herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Temasları Yoğunlaşıyor

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya yaptığı ziyarete dair soruları yanıtladı. Bu konu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden Peskov, "Herhangi bir temas planlamıyoruz. Çeşitli birimler arasında temaslarımız var ve bu temaslar yoğunlaştı. ABD yönetimi, işlerini yoluna koymaya çalışıyor ancak bu durumda Ukrayna'nın çözümü hakkında gelişme yok," dedi.

Ukrayna Üzerine Tartışmalar

Peskov, Washington'un Ukrayna krizinin çözümü konusunda herhangi bir teklif sunup sunmadığına dair soruları da yanıtladı. "Bu konuda daha önce açıklamalarda bulunduk ve ekleyecek bir şey yok," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trump'ın "Ukrayna'nın bir gün Rusya olabileceği" yönündeki açıklamasına yanıt verirken, "Ukrayna'nın önemli kısmı Rusya ile olmak istedi ve oldu. Rusya'ya dört bölge dahil oldu," şeklinde konuştu.

Güney Kafkasya'daki Durum

Bunun yanı sıra, Peskov, Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan'ın Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi süreci için Rusya'nın arabuluculuk rolünü kabul etmeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Peskov, "Erivan ile Bakü, bu süreci tamamlamak için kendi başlarına müzakereleri sürdürebilirler. Önemli olan Güney Kafkasya bölgesinin barış içinde olması ve işbirliği alanına dönüşmesidir," dedi. Ayrıca, Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan'a bu konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.