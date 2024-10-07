KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Yeni Eğitim Dönemini Başlattı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Yeni Dönem Coşkusu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Öğrencilerle Buluşma

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Yasım, KSÜ'nün büyük bir aile olduğunu vurguladı. 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası normalleşme sürecine değinen Rektör Yasım, yeni öğrencilerin aralarına katıldığını ifade etti. Gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için üniversitenin sunduğu imkanların altını çizdi.

Eğitim Kalitesi ve Destek

Yasım, "Üniversite kampüsümüz Türkiye'nin en iyi kampüslerinden biri. Akademik kadromuz oldukça deneyimli. Burada alacağınız eğitimin kalitesinden emin olun. Sizlerin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Her bir öğrencimiz bu ailenin önemli bir parçasıdır," dedi.

Yurt Sorununa Çözüm Arayışları

Yurt sorununa da değinen Rektör Yasım, üniversite yurtlarının olmadığını hatırlatarak, "Yurtlarımız Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı faaliyetler göstermektedir. Deprem sonrası revizyon ihtiyacı doğan yurtlar için çözüm arayışlarımız devam etmektedir. Dışardan gelen öğrencilerin mağdur olmaması adına devam zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Tadilatların tamamlanmasıyla bu sorun ortadan kalkacaktır," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, 2024-2025 akademik yılı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.