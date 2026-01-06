KTO TEKMER Projesi: Erciyes ve Abdullah Gül Üniversitesi ile Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği

Kayseri Ticaret Odası öncülüğünde KTO TEKMER için Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile iş birliği sözleşmesi imzalandı; akademi ve sanayi ortak Ar-Ge yapacak.

KTO öncülüğünde Teknoloji ve İnovasyon Merkezi için üniversite-sanayi ortaklığı güçlendi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi kapsamında, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliği kurumsallaştırıldı. Proje ile Kayseri’nin teknoloji, inovasyon ve nitelikli üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. KTO KOSGEB Tekmer Destek programı başvurusu çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Projenin hedefleri ve kapsamı

İmzalanan sözleşme ile üniversitelerin akademik bilgi birikimi ve araştırma altyapısının, iş dünyasının ihtiyaçları ve uygulama tecrübesiyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor. Teknoloji Merkezi Kampüsü Projesi kapsamında ortak Ar-Ge çalışmaları, yenilikçi ürün geliştirme süreçleri, girişimcilik ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesine yönelik somut iş birliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İmza töreni

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz katıldı.

Üniversite-iş dünyası iş birliği bir zorunluluktur

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy: KTO Teknoloji Merkezi Projesi’ni, şehrimizin iki güzide bilim yuvası; Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile yapacağımız işbirliği sözleşmesi ile taçlandırıyoruz

Dünyanın artık kas gücüyle değil, akıl gücüyle döndüğünü vurgulayan Başkan Gülsoy şunları söyledi: Hedefimiz net; Kayseri’yi sadece ticaretin merkezi değil, teknoloji ve inovasyonun da kampüsü haline getirmek. Bu projenin başarısı için üniversite-iş dünyası iş birliğini bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Üniversitelerimiz bilginin kaynağı, iş dünyamız ise bu bilgiyi katma değere dönüştüren saha gücüdür. Akademik aklın, ticaretin pratik zekasıyla birleştiği bu kampüs, Kayseri’nin ’yeni ekonomi’ hikayesinin yazıldığı yer olacaktır. Bu iş birliği, sadece bugünün değil, yarınlarımızın da projesidir. Bu proje Genç girişimcilerimizin, inovatif fikirlerin üretime, ihracata ve istihdama dönüşmesinin önünü açacaktır. Bu vesileyle, üniversitelerimizle kurduğumuz bu güçlü ortaklıktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Vizyonumuza ortak olan Erciyes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun’a ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’a şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki; Bu merkez, şehrimizin girişimcilik ekosistemine büyük değer katacak ve ülkemizin teknoloji yolculuğunda örnek bir model olacaktır.

Üniversitenin AR-GE katkısı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun: Ben Kayseri TEKMER olarak duyduğumda çok hoşuma gitti. Detaylar anlamında üniversite teknopark üzerinden bu süreçleri hakim olan ve Türkiye’nin ilk 5’inde yer alan Teknopark tecrübemizle, KTO TEKMER’in iş dünyasıyla kuracağı bu köprüde biz de varız. Üniversitelerin iş dünyası ile iş birliğine çok güzel bir pencere olacağını düşünüyorum. Bunun Güzel sonuçları olacağını ifade etmek istiyorum. Böyle bir işbirliği protokolünün hayata geçmesi anlamında da biz Erciyes Üniversitesi olarak bütün imkanlarımızla üzerimize düşen ne ise araştırmacılarımızla birlikte bunu yapmaktan tarafız. Üniversiteler için AR-GE en temel başlıktır. Bu protokol sayesinde sahip olduğumuz ciddi altyapı ve imkanları, araştırmacılarımızla birlikte sanayimizin hizmetine sunacağız. Sürekli artan üniversite-sanayi iş birliği ivmemizi bu proje ile daha da yukarı çekeceğimize inanıyorum

Güven ve ortak dil

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz: Akademik dünya ile iş dünyasının farklı kaygı ve süreçlerini ortak bir noktada buluşturmak, güven oluşturmak zaman isteyen süreçlerdir. Abdullah Gül Üniversitesi olarak Kayseri iş dünyası ve özellikle Kayseri Ticaret Odası ile ilişkilerimiz çok güçlü, zengin ve çok boyutludur. Hali hazırda yürüttüğümüz pek çok ortak projemiz var. KTO TEKMER ile bu zenginliğe yeni bir halka ekliyor olmaktan son derece mutluyuz. Bu proje, aramızdaki güçlü güven bağının ve ortak dilin bir sonucudur

Konuşmaların ardından üç kurum arasında ‘TEKMER Destek Programı İş Birliği Sözleşmesi’ imzalandı. Bu protokol ile başvurusu yapılan KTO TEKMER bünyesinde yer alacak girişimciler her iki üniversitenin akademik mentorluk desteğinden, laboratuvar imkanlarından ve teknik bilgi birikiminden doğrudan faydalanabilecekler.

