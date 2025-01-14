Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Soykırım Davasında Müdahillik Talep Etti

Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 05:05
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 05:05
Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Soykırım Davasında Müdahillik Talep Etti

Küba'dan Uluslararası Adalet Divanı'na Müdahillik Talebi

Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasına "müdahil olma" talebinde bulundu. Küba hükümeti, bu davaya katılmak amacıyla gerekli adımları atma kararı aldı.

Hukuki Süreç ve İfadeler

Küba hükümetinin açıkladığına göre, Güney Afrika, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail aleyhinde hukuk mücadelesi başlatmıştır. Küba'nın açıklamasında, İsrail'in Filistin halkına yönelik uzun yıllardır süregelen soykırım politikalarının altı çizildi.

Açıklamada, "Bir devletin, kendi kaderini tayin etme hakkını isteyen ve İsrail tarafından yasa dışı olarak işgal edilen topraklarda bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını isteyen Filistinlilere yönelik soykırım politikasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Saldırılara Dikkat Çekildi

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara da değinilen açıklamada, "Uluslararası insancıl hukukun ihlali ya da İsrail'in uyguladığı apartheid rejimi, başlı başına bir suçtur. Ancak bu eylemler, İsrail'in işgalci bir güç olarak sürdürdüğü genel soykırım politikasının bir parçasıdır." ifadeleri dikkat çekti.

BM'nin Yetersizliği ve UAD'nin Rolü

Birleşmiş Milletler sisteminin Filistin halkına yönelik hak ihlallerine karşı yıllardır yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın, Filistin halkı için son umut olduğu ve bu davanın, sözleşmenin güvencesi olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

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