Küçükçekmece'de 11 Katlı Binada Yangın Paniği

Küçükçekmece'de 11 Katlı Binada Yangın!

Küçükçekmece'de, Atakent Mahallesi 235. Cadde'de bulunan 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan bir yangınla patlak verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olay gelmeden büyük bir hasar oluşmadan yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir araştırma yapılması planlanıyor.

Küçükçekmece'de 11 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.