Küçükçekmece'de 15 Yaşındaki Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı: Yaralı Var!

Küçükçekmece'de 15 yaşındaki sürücünün park halindeki araca çarparak yaralandığı kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:46
Küçükçekmece'de 15 Yaşındaki Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı: Yaralı Var!

Küçükçekmece'de meydana gelen kazada, 15 yaşındaki sürücü kullandığı otomobille park halindeki bir araca çarparak yaralandı.

Olay, Gültepe Mahallesi Köprülü Sokak'ta gerçekleşti. İsimleri henüz öğrenilemeyen 15 yaşındaki sürücü, hızla ilerlerken, yol kenarında park eden bir araca çarptı.

Kazada sürücü yaralanırken, park halindeki araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili detaylı bir çalışma başlatarak, olayın nedenine dair soruşturma sürdürüyor.

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