Küçükçekmece'de Alatepe Tankeri İçin Kurtarma Çalışmaları Yeniden Başladı

Küçükçekmece Demir Sahası'nda Türk bandıralı Alatepe tankerinin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bugün yeniden başladı; operasyonlar dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:07
Demir Sahasında hasar tespit ve kurtarma operasyonu sürüyor

Küçükçekmece Demir Sahası'nda Türk bandıralı Alatepe tankerinin kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bugün yeniden başladı.

Dün yaşanan şiddetli olumsuz hava şartları nedeniyle biri Türk, diğeri Azerbaycan bandıralı iki gemi birbirine temas etmişti. Kazanın ardından Azerbaycan bandıralı Kalbajar isimli tanker dün kurtarılırken, hava koşullarının zorlamasıyla sabitlenen Alatepe için çalışmalara bugün tekrar başlandı.

Havanın kısmen elverişli hale gelmesiyle birlikte kurtarma ekipleri, Alatepe tankerini güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarmak ve tankerde meydana gelen hasarın boyutlarını tespit etmek üzere sabah saatlerinde operasyonlara başladı.

Kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının ilerleyişi, ekiplerin sahadaki müdahalelerini izlemek amacıyla dron ile görüntülendi. Ekipler, geminin güvenli tahliyesi ve hasar tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.

